Атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» и национальной команды Германии Джамал Мусиала поделился впечатлениями от совместной игры с Флорианом Вирцем в рамках проходящего чемпионата мира по футболу — 2026.

Джамал Мусиала globallookpress.com

«Независимо от того, на какой позиции играю, могу взаимодействовать с кем угодно. Но это правда: мы с Фло очень хорошо ладим на поле, также можем меняться позициями. Здорово находиться в такой расслабленной и свободной атмосфере на поле», — приводит слова Джамала Мусиалы Sky Sport.

Стоит отметить, что немецкая сборная продемонстрировала стопроцентный результат на старте мирового первенства. По итогам двух сыгранных туров подопечные Юлиана Нагельсмана сначала разгромили национальную команду Кюрасао со счетом 7:1, после чего в упорной борьбе вырвали победу у Кот-д'Ивуара со счетом 2:1.