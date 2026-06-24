Звездный нападающий «Интер Майами» и национальной команды Аргентины Лионель Месси поделился мыслями касательно продолжения своей профессиональной карьеры, ответив на вопрос о планах на будущее.

Лионель Месси globallookpress.com

«Буду продолжать еще какое-то время, пока смогу приносить пользу, буду чувствовать себя хорошо физически и иметь возможность помогать товарищам по команде. Буду продолжать играть», — приводит слова Месси известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Примечательно, что именно сегодня, 24 июня, легендарный форвард празднует свой 39-й день рождения. На текущий момент Месси официально удерживает статус самого результативного игрока за всю историю проведения чемпионатов мира. В активе прославленного аргентинского бомбардира числится 18 забитых мячей на мундиалях.