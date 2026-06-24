Английский форвард Гарри Кейн оценил результат матча с Ганой. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Гарри Кейн globallookpress.com

«Я просто ждал, что появится такой шанс. Как нападающий, ты в таких играх часто просто ждёшь, когда мяч удачно отскочит — так и получилось.

Я просто не смог как следует подстроиться под мяч. Уверен, что забиваю такие моменты чаще, чем не забиваю. Так бывает. Я уже достаточно долго играю в футбол, чтобы понимать — не все моменты заходят. Нужно принять это», — сказал Кейн в эфире BBC.

Англия лидирует в группе после двух туров, набрав четыре очка.