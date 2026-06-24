Экс-защитник «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал переход Георгия Джикии в «Локомотив».

Георгий Джикия globallookpress.com

«Это плюс для "Локомотива". Клубу был нужен опытный центральный защитник. Понятно, Джикия не так много играл в последнем сезоне в Турции, да и у в РПЛ в последние годы уже не часто появлялся на поле. В "Антальяспоре" он начинал в старте, но потом произошла смена тренера.

Сложно сейчас предположить, сможет ли Джикия помочь "Локомотиву", но опыт был нужен. Джикия может внутри держать коллектив. Это парень с характером, он способен быть лидером не только на поле, но и в раздевалке. Такой игрок нужен. Но принесёт ли он пользу на футбольном поле, то покажет только время.

Может, взяли где-то за былые заслуги. Надеюсь, Джикия придётся ко двору в "Локомотиве", что у него всё будет хорошо. Это воспитанник клуба, не чужая команда. За него не надо было платить. Не думаю, что Джикия требовал большую зарплату. Контракт подписан на год, поэтому "Локомотив" ничего не теряет, даже если что-то не пойдёт. Но команда точно приобретёт в раздевалке», — цитирует Дьякова «Советский спорт».

Джикия является воспитанником «Локомотива» и выступал за вторую команду «железнодорожников» с 2011-го по 2013-й год. Предыдущим клубом 32-летнего защитника был турецкий «Антальяспор».