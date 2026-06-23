Экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков оценил выступление сборной Кюрасао на ЧМ-2026.

Сборная Кюрасао по футболу globallookpress.com

«Кюрасао легко играть, когда на тебя ничего не давит и твоя задача — взять очко. И потом вернуться домой героями. Это максимум того, чего эта сборная может добиться. Сборная Кюрасао это сделала — все задачи решены. Не стоит говорить, что есть какие-то шансы пройти дальше. Всем все очевидно. Для таких стран огромный праздник, что сборная участвует в чемпионате мира», — цитирует Кирьякова «Чемпионат».

Команда из островного государства набрал один балл после двух туров и занимает последнее место в группе Е, но имеет шансы на выход в плей-офф турнира. В следующем матче подопечные Дика Адвоката сыграют против Кот-д'Ивуара 25 июня.