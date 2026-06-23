Сборные Иордании и Алжира сыграют 23 июня во втором туре чемпионата мира. Команды стартуют в 06:00 мск. О том, где и как смотреть матч, расскажем в нашем анонсе.

Обе команды не смогли набрать очки в первом туре. Иордания со счетом 1:3 проиграла команде Австрии. Сборная Алжира потерпела поражение в матче с Аргентиной, уступив 0:3.

Так как австрийцы проиграли, Иордания и Алжир понимают, что это их шанс вернуться в игру за плей-офф. В этом плане алжирцев эксперты считают фаворитами. Это вполне ожидаемо, если учитывать, что Иордания проиграла последние 3 матча и не может победить уже 6 поединков подряд.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru сделали прогноз на исход встречи. Ставки на тоталы можно посмотреть здесь.

Котировки букмекеров: 6.60 — победа Иордании, 4.30 — ничья, 1.55 — победа Алжира.

Прогноз ИИ: со счетом 2:0 победит сборная Иордании.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Иордания — Алжир смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Иордания — Алжир в подробном онлайн-репортаже.