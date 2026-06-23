Экс-игрок«Зенита» Алексей Гасилин оценил шансы сборной Узбекистана поразить ворота Португалии в матче ЧМ-2026.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Встреча начнется 23 июня в 20:00 мк.

«Криштиану забьет два гола, один с пенальти, другой из штрафной площади. Он сделает дубль, всё будет спокойно, всё уже расписано. Думаю, что будет счет 3:1.

Очень хочется, чтобы Узбекистан забил. Есть внутреннее ощущение, что так и будет. Мне понравилось, как они в первом тайме играли в защите против Колумбии, достаточно надежно, собрано.

У Португалии лучшая полузащита в мире. Просто у них тренер — не тренер. Он один из самых слабейших специалистов, возглавляющих топ‑сборные. Он не выстроил игру; с такой полузащитой играть так, как играет Португалия — ужас», — сказал Гасилин «Матч ТВ».