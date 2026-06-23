Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил перспективы сборной Испании на ЧМ-2026.

Сборная Испании по футболу globallookpress.com

«Выступление Ямаля в матче с Саудовской Аравией? Ламин может стать одним из лучших футболистов мира. Очевидно, что Ямаль для Испании — ключевой игрок.

Что касается статуса фаворита на чемпионате мира, то уровень игры у больших команд на данный момент очень схожий. Тем не менее я верю, что Испания сможет задержаться на турнире достаточно надолго», — цитирует Абаскаля Sport24.

Испанцы после двух туров возглавляют турнирную таблицу группы H, набрав 4 очка. Следующий матч «красная фурия» проведет против Уругвая 27 июня в Сапопане. Начало — 03:00 мск.