Экс-форвард сборной Франции Оливье Жиру высказался об игре Лионеля Месси в сборной Аргентины на ЧМ-2026.

Оливье Жиру globallookpress.com

«Лионель Месси собрал вокруг себя игроков, которые просто ищут его. Они играют для него, и для них это огромная честь. Они очень уважают его, для них большая честь играть с ним. Они готовы умереть за него на поле и отдать все, чтобы выиграть еще один чемпионат мира. Его роль важнее, чем когда-либо.

С возрастом Месси становится все лучше и лучше. Пять голов за сборную Аргентины в двух матчах, он единственный бомбардир. Он всегда оказывается в нужном месте в нужное время. Он находится в самом центре событий, чтобы творить и диктовать ход игры», — цитирует Жиру ВВС.

Напомним, что Месси смог забить пять мячей в двух стартовых матчах ЧМ-2026 и является лидером бомбардирской гонки.