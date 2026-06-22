Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвел итог матча против Австрии (2:0) на ЧМ-2026.

Лионель Скалони globallookpress.com

«Когда Лео активизируется, активизируются все. Нам было над чем поработать. Когда мы проявили терпение, мы смогли найти нужные передачи.

На стадионе было много семей. Если дети, которые там были, чувствуют связь с командой, это самое важное.

Когда нам приходится пострадать, вся команда страдает. Временами у нас не было мяча, и заслуга команды заключается в умении действовать в любой ситуации», — приводит слова Скалони пресс-служба аргентинской сборной.

Аргентина набрал 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Команда досрочно пробилась в плей-офф ЧМ-2026. У австрийцев осталось 3 балла и вторая строчка.

В последнем туре аргентинцы сыграют против Иордании, а австрийцы — против Алжира.