Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность продажи своего капитана Мартина Эдегора в случае выгодного предложения, сообщает журналист BBC Сами Мокбель.

Мартин Эдегор globallookpress.com

Контракт 27‑летнего норвежца с «канонирами» действует до 2028 года, а портал Transfermarkt оценивает его сейчас в € 65 млн.

Эдегор стал футболистом «Арсенала» летом 2021 года, перейдя из «Реал Сосьедад». Всего он провёл за команду 234 матча, забил 42 мяча и сделал 46 голевых передач. В этом сезоне полузащитник 36 раз появлялся на поле во всех турнирах, забил один гол и отметился 8 ассистами.