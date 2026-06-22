Экс-глава РФС Вячеаслав Колосков высказался о перспективах форварда сборной Бразилии Неймара на ЧМ-2026.

«Думаю, ни один человек в мире, даже тренер сборной Бразилии, не сможет сказать, что будет с Неймаром. Может, он как Месси, великолепно сыграет, а может — как Роналду. Хотелось бы, чтобы Неймар проявил себя.

Мне хочется, чтобы этот ветеран вновь напомнил о себе и показал, что он выдающийся футболист», — цитирует Колоскова «Матч ТВ».

Напомним, что 34-летний Неймар был включен в заявку сборной Аргентины на чемпионат мира, но пропустил два стартовых матча из-за травмы.