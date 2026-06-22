Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о предстоящем матче против сборной Ирака на чемпионате мира.

Дидье Дешам globallookpress.com

«Это не слабая команда, они прошли в квалификации к чемпионату мира Боливию, очень сильную сборную. Они сыграли вничью с Испанией и достойно противостояли Норвегии. У них отработанная игровая схема, знают, что делают. Игроки хорошо понимают технику. Мы не должны думать, что это будет лёгкий матч. Должны подойти к этой игре с той же серьёзностью и концентрацией, с целью пройти квалификацию», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Матч второго тура группового этапа ЧМ-2026 Франция — Ирак состоится во вторник, 23 июня. Начало — в 00:00 мск.