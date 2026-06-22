Экс-игрок сборной России АндрейАршавин высказался о перспективах сборной Аргентины на ЧМ-2026.

Андрей Аршавин globallookpress.com

«Стал ли Месси хуже за 4 года? Для меня он стал хуже, потому что я видел, как он играет в МЛС. При обороне сборная Аргентины играет в 4-4-2, он находится на острие, а Лаутаро Мартинес или Альварес отрабатывают. У них будут проблемы с более сильными соперниками, где у них будет минус один игрок. Когда Аргентина владеет территорией, они в лучших ситуациях выбирают всё равно Месси, который находится в худшей позиции. Но если он сможет и дальше так же играть, как в первом матче, то у них есть шанс.

Но, мне кажется, будет сложно Аргентине, несмотря на то что Месси — фантастический игрок, лучший в истории. У него в 38 лет не пропала скорость. У него первые два-три шага всё равно быстрые, и он любого игрока всё равно обыгрывает. И вот это ему даёт одну-две секунды, чтобы продолжить и избавиться от соперников. Да, на дистанции его догоняют. Но в остальном он, конечно, бог футбола, поэтому все лавры ему закономерны», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, что Аргентина стартовала на ЧМ-2026 с побед над Алжиром (3:0) и Австрией (2:0), а Месси в этих играх забил пять мячей.