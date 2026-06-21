Герой матча Германия — Кот‑д’Ивуар Дениз Ундав прокомментировал победу своей сборной во втором туре на чемпионате мира 2026 года.
«Это действительно важная победа. Мы показали отличный характер сегодня… Мы хотим достичь максимума», — цитирует 29‑летнего форварда Reuters.
Ундав появился на поле во втором тайме и забил оба гола сборной Германии в этом матче. Итоговый счёт — 2:1 в пользу Бундестим. Благодаря этой победе немцы стали лидерами своей группы и впервые с 2014 года пробились в плей‑офф мундиаля.