Герой матча Германия — Кот‑д’Ивуар Дениз Ундав прокомментировал победу своей сборной во втором туре на чемпионате мира 2026 года.

Дениз Ундав globallookpress.com

«Это действительно важная победа. Мы показали отличный характер сегодня… Мы хотим достичь максимума», — цитирует 29‑летнего форварда Reuters.

Ундав появился на поле во втором тайме и забил оба гола сборной Германии в этом матче. Итоговый счёт — 2:1 в пользу Бундестим. Благодаря этой победе немцы стали лидерами своей группы и впервые с 2014 года пробились в плей‑офф мундиаля.