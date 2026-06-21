Голкипер сборной Кюрасао Элой Ром в ироничном стиле прокомментировал свой подвиг в матче 2‑го тура ЧМ‑2026 против Эквадора (0:0), в котором он совершил 15 сейвов и был признан лучшим игроком.

Элой Ром globallookpress.com

«Это будет безумное воспоминание. Ты не думаешь об этом, когда делаешь это, но, конечно, это будет то, к чему ты будешь возвращаться. Для меня как вратаря это почти идеальный матч. Думаю, теперь мне нужна статуя на Кюрасао», — цитирует 37‑летнего голкипера AP.

Теперь перед 37‑летним голкипером предстоит новый рекорд ЧМ по числу сейвов в матче без учёта дополнительного времени (15). Во многом благодаря Рому Кюрасао впервые в истории завоевало очко на мундиалях.

В третьем туре Кюрасао сыграет с Кот‑д’Ивуаром 25 июня.