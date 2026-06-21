Новый главный тренер сборной Туниса Эрве Ренар прокомментировал разгромное поражение своей команды во втором туре групповой стадии на ЧМ‑2026 от Японии (0:4).

Эрве Ренар globallookpress.com

«Мы были слишком мягкими в обороне. Игроки старались и не сдавались, но мы столкнулись с командой, которая значительно превосходит нас. В такие трудные моменты необходимо держаться. Нам понадобится гордость, чтобы провести третий матч наилучшим образом», — сказал Ренар в интервью beIN Sports.

Для 57‑летнего Ренара это была первая игра во главе сборной Туниса. Он возглавил эту сборную после увольнения Сабри Лямуши. После двух туров Тунис имеет 0 очков и лишился всех шансов пробиться в плей‑офф.

В третьем туре 26 июня сборная сыграет с Нидерландами.