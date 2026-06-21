Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре сборной Англии на ЧМ-2026.

Владислав Радимов globallookpress.com

«Японцы показывают очень сильный футбол и производят отличное впечатление. Но главным открытием чемпионата мира для меня стала сборная Англии с новым тренером. Это команда, которая прессингует все 90 минут, и в ее игре появилось содержание.

При Саутгейте англичане нередко забивали один мяч и удерживали результат. Сейчас же они все 90 минут оказывали давление на хорватов высоким прессингом, и сама игра произвела сильное впечатление. Ну и, конечно, у англичан очень мощные фланги», — цитирует Радимова « Матч ТВ ».

Напомним, что сборная Англии в первом туре группового этапа смогла переиграть команду Хорватии со счетом 4:2.