Знаменитый немецкий тренер Юрген Клопп высказал свою точку зрения по поводу неудачного выступления сборной Турции на ЧМ‑2026.

Юрген Клопп globallookpress.com

«За эти годы у меня появилось много турецких друзей, и я очень хорошо понимаю, насколько они сейчас разочарованы. Они начали турнир с огромным энтузиазмом, но произошедшее — наглядный пример того, почему такая выдающаяся команда, как Турция, иногда не достигает целей на крупных турнирах.

Если спросить: "недостаточно ли они хотели победить?" — ответ однозначно нет. Каждый, кто смотрел матч, видел, как сильно они этого хотели. Но давление было колоссальным, и они не справились с ним. Они настолько стремились к победе, что полностью забыли о балансе и безопасности в обороне при атаке. В итоге они отошли от своей игры начала турнира и из-за сильнейшего психологического давления уже не смогли быть собой», — сказал Клопп в эфире Magenta TV.

Турция проиграла оба матча на турнире и уже лишилась всех шансов на продолжение борьбы. Сначала она проиграла Австралии (0:2), а после — Парагваю (0:1). В третьем туре турки сразятся с США 26 июня.