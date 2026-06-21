Главный тренер сборной Эквадора Себастьян Беккасесе подвёл итоги матча 2‑го тура ЧМ‑2026, в котором его команда не смогла сломить сопротивление Кюрасао (0:0).

Себастьян Беккасесе globallookpress.com

«Есть вещи в футболе, которые невозможно объяснить. Мы хотели победить. Мы этого не сделали. Я тот, кто несёт ответственность, и я сказал своей команде: "Если вы выкладываетесь полностью, боретесь, у меня нет претензий". Пока мы живы, мы будем продолжать выкладываться полностью. Мы очень едины. Мы как семья. Никто не говорил, что будет легко. Команда заслужила большего, чем получила. И я тот, кто несёт за это ответственность», — цитирует 45‑летнего аргентинца AP.

Пока Эквадор имеет всего одно очко в группе E и занимает третью строчку. В заключительном туре сборной предстоит встреча с лидером — сборной Германии 25 июня.