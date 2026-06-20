В матче второго тура группового этапа чемпионата мира сборная США победила команду Австралии со счетом 2:0.

Результат в этой игре был открыт на 11-й минуте, когда Камерон Бургесс поразил собственные ворота.

На 43-й минуте Александр Фриман смог удвоить преимущество американцев и установил окончательный результат на табло.

Результат матча США Вашингтон 2:0 Австралия Канберра 1:0 Алекс Фримен 43' США: Мэтт Фриз, Алекс Фримен, Крис Ричардс, Тим Рим, Серджино Дест ( Джозеф Скалли 80' ), Энтони Робинсон ( Остон Трасти 80' ), Уэстон Маккенни ( Джованни Рейна 90' ), Тайлер Адамс, Малик Тилльман, Фоларин Балогун ( Хаджи Райт 90' ), Рикардо Пепи ( Себастьян Берхалтер 74' ) Австралия: Патрик Бич, Джордан Бос, Кэмерон Бургесс ( Коннор Меткалф 45' ), Гарри Суттар, Алессандро Чиркати, Пол Окон-Энгстлер ( Джексон Ирвайн 78' ), Мэтью Леки ( Кристиан Вольпато 61' ), Джейкоб Итальяно, Мохамед Туре ( Джейсон Герия 45' ), Нишан Вилупиллай ( Нестори Иранкунда 45' ), Aiden O'Neill Жёлтые карточки: Энтони Робинсон 56', Фоларин Балогун 89', Крис Ричардс 90+3' — Джордан Бос 16', Алессандро Чиркати 32', Гарри Суттар 88', Джейкоб Итальяно 89'

Статистика матча 2 Удары в створ 2 2 Удары мимо 3 62 Владение мячом 38 7 Угловые удары 4 1 Офсайды 0 12 Фолы 16

Сборная США смогла набрать шесть очков и досрочно пробилась в 1/16 финала ЧМ-2026. У Австралии осталось три балла и вторая строчка в турнирной таблице группы D. Впереди у американцев игра против Турции, а у австралийцев — против Парагвая.