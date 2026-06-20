В матче второго тура группового этапа чемпионата мира сборная США победила команду Австралии со счетом 2:0.
Результат в этой игре был открыт на 11-й минуте, когда Камерон Бургесс поразил собственные ворота.
На 43-й минуте Александр Фриман смог удвоить преимущество американцев и установил окончательный результат на табло.
Результат матча
СШАВашингтон2:0АвстралияКанберра
1:0 Алекс Фримен 43'
США: Мэтт Фриз, Алекс Фримен, Крис Ричардс, Тим Рим, Серджино Дест (Джозеф Скалли 80'), Энтони Робинсон (Остон Трасти 80'), Уэстон Маккенни (Джованни Рейна 90'), Тайлер Адамс, Малик Тилльман, Фоларин Балогун (Хаджи Райт 90'), Рикардо Пепи (Себастьян Берхалтер 74')
Австралия: Патрик Бич, Джордан Бос, Кэмерон Бургесс (Коннор Меткалф 45'), Гарри Суттар, Алессандро Чиркати, Пол Окон-Энгстлер (Джексон Ирвайн 78'), Мэтью Леки (Кристиан Вольпато 61'), Джейкоб Итальяно, Мохамед Туре (Джейсон Герия 45'), Нишан Вилупиллай (Нестори Иранкунда 45'), Aiden O'Neill
Жёлтые карточки: Энтони Робинсон 56', Фоларин Балогун 89', Крис Ричардс 90+3' — Джордан Бос 16', Алессандро Чиркати 32', Гарри Суттар 88', Джейкоб Итальяно 89'
Сборная США смогла набрать шесть очков и досрочно пробилась в 1/16 финала ЧМ-2026. У Австралии осталось три балла и вторая строчка в турнирной таблице группы D. Впереди у американцев игра против Турции, а у австралийцев — против Парагвая.