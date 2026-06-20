Сборная Турции установила уникальный антирекорд в истории чемпионатов мира, не сумев забить ни одного мяча при 62 ударах по воротам за два тура группового этапа ЧМ-2026.

Джан Узун — игрок сборной Турции globallookpress.com

Турецкая команда последовательно уступила Австралии со счетом 0:2 и Парагваю со счетом 0:1, что привело к досрочному вылету из турнира. С нулем очков в активе турки замыкают таблицу группы D.

Ситуация в этом квартете перед финальным туром сложилась следующим образом: Лидирует сборная США, набравшая 6 очков и гарантировавшая себе путевку в плей-офф. На второй и третьей строчках с 3 баллами располагаются команды Австралии и Парагвая, которые в очном споре разыграют второе призовое место.