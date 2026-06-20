Сборная Парагвая одержала победу над Турцией со счетом 1:0 во втором туре группового этапа ЧМ-2026.

Винченцо Монтелла globallookpress.com

Судьбу матча решил быстрый гол Матиаса Галарсы. Уже на второй минуте форвард парагвайцев успешно замкнул передачу Хулио Энкисо и отправил мяч в сетку ворот соперника.

Перед самым перерывом южноамериканская команда столкнулась с серьёзными трудностями. В компенсированное к первому тайму время Мигель Альмирон был удалён с поля. Арбитр показал хавбеку красную карточку после словесной перепалки с защитником турецкой сборной Мертом Мюлдюром.

Несмотря на игру в меньшинстве во втором тайме, парагвайцы сумели удержать победный результат. Благодаря этому успеху команда набрала три очка и поднялась на третью строчку в группе D. Турция после двух поражений остаётся на последнем месте без набранных баллов и досрочно лишилась возможности пробиться в плей-офф.

В третьем туре Парагвай сразится с Австралией, а Турция встретится с США.

Результат матча Турция Анкара 0:1 Парагвай Асунсьон 0:1 Матиас Галарса 2' Турция: Угурджан Чакыр, Мерт Мюльдюр, Мерих Демирал, Абдюлькерим Бардакджи ( Оркун Кёкчю 86' ), Ферди Кадиоглу ( Эрен Эврен Эльмалы 70' ), Исмаиль Юксек ( Дениз Гюль 60' ), Хакан Чалханоглу, Юнус Акгюн ( Джан Узун 60' ), Арда Гюлер, Керем Актюркоглу ( Baris Alper Yilmaz 45' ), Кенан Йылдыз Парагвай: Орландо Хиль, Хуниор Алонсо, Омар Альдерете, Густаво Гомес, Хуан Хосе Касерес ( Александро Майдана 81' ), Матиас Галарса ( Габриэль Авалос 90' ), Диего Гомес ( Густаво Веласкес 67' ), Андрес Кубас, Мигель Альмирон, Хулио Энсисо ( Хосе Канале 90' ), Исидро Питта ( Дамиан Бобадилья 45' ) Жёлтые карточки: Эрен Эврен Эльмалы 71' — Матиас Галарса 4' Красная карточка: Мигель Альмирон 45+3' (Парагвай)