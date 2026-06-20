Сборная Парагвая одержала победу над Турцией со счетом 1:0 во втором туре группового этапа ЧМ-2026.
Судьбу матча решил быстрый гол Матиаса Галарсы. Уже на второй минуте форвард парагвайцев успешно замкнул передачу Хулио Энкисо и отправил мяч в сетку ворот соперника.
Перед самым перерывом южноамериканская команда столкнулась с серьёзными трудностями. В компенсированное к первому тайму время Мигель Альмирон был удалён с поля. Арбитр показал хавбеку красную карточку после словесной перепалки с защитником турецкой сборной Мертом Мюлдюром.
Несмотря на игру в меньшинстве во втором тайме, парагвайцы сумели удержать победный результат. Благодаря этому успеху команда набрала три очка и поднялась на третью строчку в группе D. Турция после двух поражений остаётся на последнем месте без набранных баллов и досрочно лишилась возможности пробиться в плей-офф.
В третьем туре Парагвай сразится с Австралией, а Турция встретится с США.