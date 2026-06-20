Сборная Парагвая одержала победу над Турцией со счетом 1:0 во втором туре группового этапа ЧМ-2026.

Винченцо Монтелла
Винченцо Монтелла globallookpress.com

Судьбу матча решил быстрый гол Матиаса Галарсы. Уже на второй минуте форвард парагвайцев успешно замкнул передачу Хулио Энкисо и отправил мяч в сетку ворот соперника.

Перед самым перерывом южноамериканская команда столкнулась с серьёзными трудностями. В компенсированное к первому тайму время Мигель Альмирон был удалён с поля. Арбитр показал хавбеку красную карточку после словесной перепалки с защитником турецкой сборной Мертом Мюлдюром.

Несмотря на игру в меньшинстве во втором тайме, парагвайцы сумели удержать победный результат. Благодаря этому успеху команда набрала три очка и поднялась на третью строчку в группе D. Турция после двух поражений остаётся на последнем месте без набранных баллов и досрочно лишилась возможности пробиться в плей-офф.

В третьем туре Парагвай сразится с Австралией, а Турция встретится с США.

Результат матча

ТурцияАнкараТурция0:1ПарагвайПарагвайАсунсьон
0:1 Матиас Галарса 2'
Турция:  Угурджан Чакыр,  Мерт Мюльдюр,  Мерих Демирал,  Абдюлькерим Бардакджи (Оркун Кёкчю 86'),  Ферди Кадиоглу (Эрен Эврен Эльмалы 70'),  Исмаиль Юксек (Дениз Гюль 60'),  Хакан Чалханоглу,  Юнус Акгюн (Джан Узун 60'),  Арда Гюлер,  Керем Актюркоглу (Baris Alper Yilmaz 45'),  Кенан Йылдыз
Парагвай:  Орландо Хиль,  Хуниор Алонсо,  Омар Альдерете,  Густаво Гомес,  Хуан Хосе Касерес (Александро Майдана 81'),  Матиас Галарса (Габриэль Авалос 90'),  Диего Гомес (Густаво Веласкес 67'),  Андрес Кубас,  Мигель Альмирон,  Хулио Энсисо (Хосе Канале 90'),  Исидро Питта (Дамиан Бобадилья 45')
Жёлтые карточки:  Эрен Эврен Эльмалы 71'  —  Матиас Галарса 4'
Красная карточка:  Мигель Альмирон 45+3' (Парагвай)