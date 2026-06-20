Сборная Марокко одержала победу над командой Шотландии (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026

Шотландия — Марокко
Шотландия — Марокко globallookpress.com

Единственный гол был забит уже на 2-й минуте. Исмаэль Сайбари здорово открылся справа в штрафной под заброс Диаса с фланга, обработал мяч и сильно пробил над перчатками Ганна. Вскинули руки голкипер сборной Шотландии, но отбить не успел.

Результат матча

ШотландияЭдинбургШотландия0:1МароккоМароккоРабат
0:1 Исмаэль Сайбари 2'
Шотландия:  Ангус Ганн,  Нэйтан Паттерсон (Энтони Ралстон 89'),  Грант Хэнли,  Джек Хендри,  Эндрю Робертсон,  Киран Тирни (Бен Гэннон-Доук 60'),  Джон МакГинн (Росс Стюарт 89'),  Райан Кристи (Линдон Дайкс 71'),  Льюис Фергюсон,  Скотт МакТоминай,  Че Адамс (Кенни Маклин 71')
Марокко:  Яссин Буну,  Нуссайр Мазрауи,  Шади Риад,  Исса Диоп,  Ашраф Хакими,  Исмаэль Сайбари (Ayoube Amaimouni Echghouyab 84'),  Билаль эль-Ханнус (Суфьян Рахими 84'),  Аззедин Унаи (Самир эль Мурабет 90'),  Браим Диас (Чемсдин Талби 84'),  Нейл Эль-Айнауи,  Айюб Буадди
Жёлтые карточки:  Эндрю Робертсон 65'  —  Исса Диоп 23'

После этого матча сборная Марокко с 4 очками возглавила группу С, у Шотландии 3 очка и второе место. Сборные Бразилии (1 очко) и Гаити (0) свой матч проведут позже.

В 3-м туре сборная Шотландии сыграет с Бразилией, а марокканцы встретятся с командой Гаити.