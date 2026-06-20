Сборная Марокко одержала победу над командой Шотландии (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026

Шотландия — Марокко globallookpress.com

Единственный гол был забит уже на 2-й минуте. Исмаэль Сайбари здорово открылся справа в штрафной под заброс Диаса с фланга, обработал мяч и сильно пробил над перчатками Ганна. Вскинули руки голкипер сборной Шотландии, но отбить не успел.

Результат матча Шотландия Эдинбург 0:1 Марокко Рабат 0:1 Исмаэль Сайбари 2' Шотландия: Ангус Ганн, Нэйтан Паттерсон ( Энтони Ралстон 89' ), Грант Хэнли, Джек Хендри, Эндрю Робертсон, Киран Тирни ( Бен Гэннон-Доук 60' ), Джон МакГинн ( Росс Стюарт 89' ), Райан Кристи ( Линдон Дайкс 71' ), Льюис Фергюсон, Скотт МакТоминай, Че Адамс ( Кенни Маклин 71' ) Марокко: Яссин Буну, Нуссайр Мазрауи, Шади Риад, Исса Диоп, Ашраф Хакими, Исмаэль Сайбари ( Ayoube Amaimouni Echghouyab 84' ), Билаль эль-Ханнус ( Суфьян Рахими 84' ), Аззедин Унаи ( Самир эль Мурабет 90' ), Браим Диас ( Чемсдин Талби 84' ), Нейл Эль-Айнауи, Айюб Буадди Жёлтые карточки: Эндрю Робертсон 65' — Исса Диоп 23'

Статистика матча 0 Удары в створ 2 3 Удары мимо 6 41 Владение мячом 59 2 Угловые удары 5 1 Офсайды 0 11 Фолы 8

После этого матча сборная Марокко с 4 очками возглавила группу С, у Шотландии 3 очка и второе место. Сборные Бразилии (1 очко) и Гаити (0) свой матч проведут позже.

В 3-м туре сборная Шотландии сыграет с Бразилией, а марокканцы встретятся с командой Гаити.