Сборная Марокко одержала победу над командой Шотландии (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026
Единственный гол был забит уже на 2-й минуте. Исмаэль Сайбари здорово открылся справа в штрафной под заброс Диаса с фланга, обработал мяч и сильно пробил над перчатками Ганна. Вскинули руки голкипер сборной Шотландии, но отбить не успел.
Результат матча
ШотландияЭдинбург0:1МароккоРабат
0:1 Исмаэль Сайбари 2'
Шотландия: Ангус Ганн, Нэйтан Паттерсон (Энтони Ралстон 89'), Грант Хэнли, Джек Хендри, Эндрю Робертсон, Киран Тирни (Бен Гэннон-Доук 60'), Джон МакГинн (Росс Стюарт 89'), Райан Кристи (Линдон Дайкс 71'), Льюис Фергюсон, Скотт МакТоминай, Че Адамс (Кенни Маклин 71')
Марокко: Яссин Буну, Нуссайр Мазрауи, Шади Риад, Исса Диоп, Ашраф Хакими, Исмаэль Сайбари (Ayoube Amaimouni Echghouyab 84'), Билаль эль-Ханнус (Суфьян Рахими 84'), Аззедин Унаи (Самир эль Мурабет 90'), Браим Диас (Чемсдин Талби 84'), Нейл Эль-Айнауи, Айюб Буадди
Жёлтые карточки: Эндрю Робертсон 65' — Исса Диоп 23'
После этого матча сборная Марокко с 4 очками возглавила группу С, у Шотландии 3 очка и второе место. Сборные Бразилии (1 очко) и Гаити (0) свой матч проведут позже.
В 3-м туре сборная Шотландии сыграет с Бразилией, а марокканцы встретятся с командой Гаити.