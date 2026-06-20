Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино высказался о победе над Австралией (2:0) в матче ЧМ-2026.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

«Думаю, это снова была фантастическая игра, очень хороший первый тайм. Полагаю, мы доминировали в игре против очень сильной команды. Когда в декабре состоялась жеребьевка, я подумал, что это будет действительно сложно, очень тяжелая игра.

Отсутствие Пулишича? Это всегда сложно, потому что мы хотим, чтобы все игроки были в форме. Он важный футболист для нас, но суть в команде. Сегодня он не мог играть. Мы надеемся, что в следующей встрече он будет доступен, но если мы хотим выиграть этот турнир, нам нужна вся команда.

Все игроки должны быть важны, но, конечно, Кристиан — один из лучших в мире, и я надеюсь, что он сможет как можно скорее восстановиться и показать это на поле, помогая команде», — приводит слова Почеттино BBC.

Сборная США смогла набрать шесть очков и досрочно пробилась в 1/16 финала ЧМ-2026. У Австралии осталось три балла и вторая строчка в турнирной таблице группы D. Впереди у американцев игра против Турции, а у австралийцев — против Парагвая.