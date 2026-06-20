Известный по выступлениям в составе многих российских клубов Кристиан Нобоа поделился своими впечатлениями от чемпионата мира в новом формате.

Кристиан Нобоа globallookpress.com

«Ещё один минус этого чемпионата мира — новый формат. ФИФА увеличила число участников до 48, и пока турнир мне кажется скучным. Есть матчи, которые вообще никто не хочет смотреть. Раньше было интереснее, в группах попадались очень громкие афиши. Теперь же приходится ждать плей‑офф — там точно должно быть интереснее.

Понимаю, что у кого‑то может быть другое мнение на этот счёт. С одной стороны, страны, которые никогда не участвовали в чемпионатах мира, получили такую возможность — и это праздник для них! Вопросов нет. С другой — чтобы увидеть интересные матчи, необходимо запастись терпением», — сказал Нобоа в интервью «СЭ».

Сейчас Нобоа 41 год, он завершил карьеру в 2024 году. В России известен по выступлениям за «Рубин», «Зенит», «Динамо» и «Сочи».