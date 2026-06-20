Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал критику в адрес полузащитника Френки де Йонга и призывы болельщиков вывести его из стартового состава.

Рональд Куман globallookpress.com

Специалист заявил, что не согласен с подобными требованиями и считает, что хавбек по-прежнему приносит большую пользу национальной команде.

«Я категорически не согласен с теми, кто говорит, что Френки нужно убрать из состава сборной. Он делает на поле много важных вещей», — сказал Куман AFP.

При этом тренер признал, что де Йонгу есть над чем работать, особенно в плане продвижения мяча в атакующие зоны.

Напомним, что сборная Нидерландов не смогла начать ЧМ-2026 с победы. В первом матче группового этапа команда Кумана сыграла вничью с Японией — 2:2.