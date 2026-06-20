Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу прокомментировал вылет команды из ЧМ-2026. Ранее турки уступили Парагваю со счетом 0:1.

Хакан Чалханоглу globallookpress.com

Турецкая команда проиграла сборной Парагвая (0:1) во втором туре и займет лишь четвертое место в группе вне зависимости от итогов игры против США в третьем туре.

«Сейчас трудно подобрать слова. Это сложно. Мы перепробовали все в двух матчах. Били по воротам — не получилось. Старались — не получилось. Просто невезение. А они забили первым же ударом!

У нас молодая команда, впереди еще много турниров. Может быть, это мой последний чемпионат мира.

Все расстроены, опустошены. Мы старались, но ничего не получилось. Это был полезный опыт для всех.

Мы должны гордиться собой, потому что попасть на чемпионат мира было нелегко. Всегда непросто вылетать из турнира, с этим трудно смириться.

Футбол порой бывает безжалостным. Мы должны извлечь из этого урок. Мы снова проиграли матч из-за одного удара», — цитирует Чалханоглу Fotomac.