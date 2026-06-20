Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о победе сборной Нидерландов над командой Швеции (5:1) в матче ЧМ-2026.

Андрей Аршавин globallookpress.com

«Оборона шведов оказалась дырявой. Голландцы владели преимуществом, они отыграли здорово. Шведы не смогли вернуться в игру, им не дали шансов.

Может, если бы засчитали гол шведов в конце первого тайма, то игра пошла по‑другому. Но так голландцы полностью заслужили победу», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

После этого матча сборная Нидерландов занимает 1-е место в группе F на ЧМ-2026 с 4 очками в активе. В заключительном туре группового этапа национальная команда сыграет против сборной Туниса 26-го июня.

Швеция располагается на 2-й строчке с 3 баллами. В следующем поединке национальная команда встретится с Японией 26-го июня.