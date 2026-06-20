Наставник сборной Бразилии Карло Анчелотти подтвердил, что нападающий Неймар сможет принять участие в заключительном матче группового этапа чемпионата мира 2026 года против Шотландии.

По словам итальянского специалиста, в настоящее время форвард продолжает заниматься по индивидуальной программе, однако его возвращение к тренировкам в общей группе ожидается уже в ближайшие дни.

«Он будет включён в заявку на матч со сборной Шотландии», — заявил Анчелотти в беседе с журналистами.

Напомним, что 34-летний Неймар пока не сыграл ни одной минуты на нынешнем мировом первенстве. Бразильская команда стартовала на турнире с ничьей в поединке против Марокко (1:1), а затем уверенно обыграла Гаити со счётом 3:0.