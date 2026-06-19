Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре Дугласа Сантоса и Луиса Энрике за сборную Бразилии.

Владислав Радимов globallookpress.com

«Дуглас Сантос точно будет в стартовом составе в матче с Гаити. Он провел отличный матч с Марокко и выглядел одним из лучших по многим оценкам. Луис Энрике тоже неплохо вошел в игру. Не нужно забывать, что для победы нужны футболисты, способные обыграть один в один, тем самым вскрывая оборону соперника.

Насколько Сантос и Энрике могут стать важными для этой сборной Бразилии? Они уже важны. Я думаю, что Сантос, действуя против того же Хакими, показал, что он вполне справляется и с подключениями марокканца, и помогал по бровке тому же Винисиусу. Сантос показал свой класс, который демонстрировал в "Зените"», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Напомним, что сборная Бразилии стартовала на ЧМ-2026 с ничьей с Марокко (1:1). Впереди у подопечных Карло Анчелотти игра с Гаити.