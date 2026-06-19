Защитник сборной Австрии Штефан Пош получил перелом челюсти на групповом этапе чемпионата мира-2026. Данную информацию официально подтвердили в пресс-службе национальной команды.

Штефан Пош globallookpress.com

«Стефан Пош получил перелом челюсти в первом матче чемпионата мира против команды Иордании. Травма была подтверждена компьютерной томографией. На данный момент операция не требуется. Для игрока сборной Австрии сейчас изготавливается специальная шина для поддержки дальнейшего процесса заживления», — говорится в заявлении Австрийского футбольного союза в соцсети Х.

Повреждение у 29-летнего оборонца диагностировали по результатам компьютерной томографии. Травма стала следствием жесткого контакта с иорданским футболистом Абдуллой Аль-Фахури во время матча, который завершился победой австрийцев со счетом 3:1.

На данный момент медицинский штаб не дает точных прогнозов относительно участия Поша в следующей игре против сборной Аргентины, запланированной на 22 июня.