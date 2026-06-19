Федерация футбола Ирана готовит официальную жалобу в ФИФА из-за транспортных ограничений, с которыми сталкивается национальная команда на чемпионате мира-2026.

Сборная Ирана по футболу globallookpress.com

«Несмотря на то, что сборная Ирана по футболу заблаговременно представила свой график подготовки к турниру, она вновь столкнулась с ограничениями, введенными организаторами, что повлияло на выполнение планов ее тренерского штаба. Учитывая, что игра состоится в 12:00 по местному времени в Лос-Анджелесе, Футбольная федерация Ирана обратилась с просьбой разрешить команде прибыть в Лос-Анджелес за два дня до матча. Несмотря на технические причины, представленные федерацией, запрос был вновь отклонен. Федерация официально выразит свое недовольство и подаст официальную жалобу в ФИФА по соответствующим каналам», — приводит слова представителя Федерации футбола Ирана France24.

Поводом для обращения послужил инцидент после стартового матча против Новой Зеландии (2:2), когда иранской делегации пришлось в срочном порядке покидать Лос-Анджелес в ночное время.