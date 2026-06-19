Наставник мексиканской сборной Хавьер Агирре высказался о результатах встречи второго тура групповой стадии ЧМ-2026 против Южной Кореи.

Хавьер Агирре globallookpress.com

«Игра выдалась тяжелой. Мы очень хорошо знаем соперника. Они оказывали на нас огромное давление, не давали нам пространства, как, впрочем, и мы им. В конечном счете сложилось ощущение, что исход решит одна-единственная ошибка — в ту или иную сторону. Матч не был зрелищным, соперник практически не дал нам развернуться», — приводятся слова Агирре на официальном сайте ФИФА.

Матч завершился победой мексиканцев со счетом 1:0, что позволило команде гарантировать себе место в стадии плей-офф.