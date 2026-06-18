Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе поделился эмоциями после того, как стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

«Спасибо всем игрокам! Всем, кого я знал в сборной за все эти годы, тем, кто был здесь с самого начала и тем, кто пришел позднее, молодым игрокам, персоналу. Всем, кто работает в сборной, врачам и всем, кто заботится о том, чтобы мы чувствовали себя хорошо. Всегда приятно быть частью истории своей сборной, но мы можем поговорить об этом позже», — сказал Мбаппе RMC Sport.

Новое достижение форвард мадридского «Реала» установил в матче ЧМ-2026 против Сенегала (3:1), забив два мяча во второй половине встречи. Этот дубль позволил нападающему довести счет своих голов за сборную до 58, обойти прежнего рекордсмена Оливье Жиру (57 мячей) и единолично возглавить исторический список французских снайперов.

Торжественное чествование футболиста прошло во время командного ужина, где главный тренер трехцветных Дидье Дешам вручил юбиляру памятную джерси с числом «58» на спине.