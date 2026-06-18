Хавбек сборной России и «Монако» Александр Головин рассказал, получается ли у него следить за играми чемпионата мира.

Александр Головин globallookpress.com

«Конечно, слежу за чемпионатом мира. По крайней мере на уровне результатов точно. Рад за ребят, с которыми знаком лично и которые отлично себя проявляют. Тот же Фоларин Балоган, забивший два мяча в первом матче за сборную США. Мы с ним хорошо общаемся в "Монако". Знаю, что забил Брель Эмболо за сборную Швейцарии, раньше он тоже выступал в "Монако", — цитирует 30-летнего Головина ТАСС.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Он стартовал 11 июня и завершится 19 июля.