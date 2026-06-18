Главный тренер сборной ЮАР Уго Брос прокомментировал ничью в матче с Чехией (1:1).

Уго Брос globallookpress.com

«Я очень горжусь своей командой. Это Южная Африка — мы любим хороший футбол, мы агрессивны, мы создаем моменты. Да, мы допускали ошибки, но я очень горжусь сегодняшним выступлением.

Чехия — сильная команда с очень высокими футболистами. Мы сыграли очень хорошо.

Немного жаль, что счет всего 1:1, но нам просто нужно выиграть матч против Южной Кореи, который тоже будет очень сложным. Если мы будем играть с тем же настроем, это будет возможно», — цитирует Броса пресс-служба ФИФА.

Команды набрали по баллу и по-прежнему занимают третье (Чехия) и четвертое (ЮАР) места в группе А.

В следующем туре чехи сыграют против мексиканцев, а ЮАР встретится с Южной Кореей. Обе встречи пройдут 25 июня.