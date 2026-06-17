Бывший вице‑президент РФС Александр Тукманов высказался о предстоящем матче первого тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Англии и Хорватии.

Гарри Кейн — нападающий сборной Англии globallookpress.com

«Сборная Хорватии — команда хорошая, сыгранная, дружная, но англичане сейчас, конечно же, сильнее. Класс у английской сборной выше. У англичан в прекрасной форме находится Харри Кейн. Он много мячей в чемпионате Германии забил, хотя немецкие защитники очень жёсткие и быстрые. Это о многом говорит. Кейн сегодня является одним из лучших бомбардиров в Европе. И другие форварды у англичан тоже классные.

Так что мое мнение — англичане победят сейчас. Более того, сборная Англии в этом году будет бороться за призовые места и даже за победу на чемпионате мира», — сказал Тукманов «Матч ТВ».

Матч между этими командами состоится сегодня, 17-го июня в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. Стартовые составы сборных — по этой ссылке.