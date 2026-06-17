Бывший защитник «Спартака» Кирилл Комбаров высказался о хет-трике Лионеля Месси в матче чемпионата мира между Аргентиной и Алжиром (3:0).

Лионель Месси globallookpress.com

«Потрясающий футболист, выдающийся. Могу только поздравить Лионеля с таким достижением. Уверен, он еще будет забивать на этом чемпионате мира, возможно, мы еще раз увидим хет‑трик. Месси находится в хорошей форме, так что увидим много интересного», — приводит слова Комбарова «Матч ТВ».

Напомним, что Месси смог сравняться с немцем Мирославом Клозе по голам на чемпионатах мира. В активе обоих теперь по 16 точных ударов.