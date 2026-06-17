Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш рассказал о роли Криштиану Роналду в национальной команде и отметил его влияние на партнёров.

Криштиану Роналду globallookpress.com

По словам хавбека, присутствие такого опытного футболиста, как Роналду, является большим преимуществом для сборной. Фернандеш подчеркнул, что у капитана команды можно постоянно учиться благодаря его профессиональному отношению и стремлению к новым достижениям.

«Для меня огромная честь, что Роналду является моим партнёром по команде. У него всегда можно чему-то учиться. У него есть победный менталитет, он никогда не довольствуется тем, что у него есть, и всегда стремится к большему», — заявил Фернандеш пресс-службе ФИФА.

Португалия на групповом этапе ЧМ-2026 выступит в группе с Узбекистаном, Колумбией и ДР Конго.