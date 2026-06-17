Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод с неназначенным пенальти в пользу сборной Франции в матче против Сенегала на ЧМ-2026.

Игорь Федотов globallookpress.com

Французы победили со счётом 3:1 в стартовом туре группового этапа, а одним из спорных моментов встречи стал эпизод с участием Килиана Мбаппе и Садио Мане. По мнению Федотова, главный арбитр ошибся, не назначив 11-метровый удар после контакта в штрафной площади Сенегала.

«Мане подкатился под Мбаппе, но арбитр не назначил 11-метровый удар в ворота Франции даже после просмотра повтора. Это ошибка. В мяч Мане не играл, Мбаппе сам не заваливался, бежал естественно. Правильное решение — 11-метровый в ворота Сенегала и жёлтая карточка Мане за срыв перспективной атаки», — заявил Федотов «Чемпионату».

После первого тура Франция возглавила группу I, набрав три очка.