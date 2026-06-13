Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес в интервью журналистам отметил исключительность Криштиану Роналду и его влияние на мировую футбольную игру.

Криштиану Роналду globallookpress.com

По словам специалиста, форвард на протяжении многих лет демонстрирует уровень, который выделяет его среди остальных игроков, а его отношение к профессии служит ориентиром для молодого поколения футболистов.

Мартинес подчеркнул, что подобная самоотдача и стабильность делают Роналду уникальным спортсменом.

«Он уже 21 год выступает за национальную сборную. Эти цифры сами по себе делают его легендой футбола. Его невозможно заменить, а повторить его результативность — крайне сложная задача», — приводит слова Мартинеса The Athletic.

Напомним, 41-летний Криштиану Роналду включён в состав сборной Португалии на ЧМ-2026.