Нападающий «Зенита» и сборной Бразилии Луис Энрике оценил перспективы национальной команды на ЧМ-2026.

Луис Энрике globallookpress.com

Футболист отметил, что Бразилия исторически входит в число главных фаворитов любых турниров, а нынешний состав получил дополнительный импульс с приходом Карло Анчелотти, которого он назвал специалистом с чемпионским менталитетом. По словам форварда, команда давно нацелена на возвращение к победам на крупнейших соревнованиях.

Энрике подчеркнул, что каждый игрок сборной осознаёт ответственность и готов полностью выкладываться ради достижения результата на мировом первенстве.

«Каждый футболист сборной Бразилии сделает всё для того, чтобы привести команду к успеху на чемпионате мира», — цитирует Энрике «СЭ».

Напомним, на групповом этапе турнира бразильцы сыграют с командами Марокко, Гаити и Шотландии. Последний раз сборная Бразилии выигрывала чемпионат мира в 2002 году.