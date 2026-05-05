Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о главном фаворите нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Анатолий Тимощук globallookpress.com

«Ставлю на "Баварию", болею за них. В последнем матче чемпионата сыграли 3:3. Что касается первого полуфинала с "ПСЖ", игра была очень хорошей. Но считаю, что команды такого уровня, как "Бавария" и "ПСЖ", не могут так плохо играть в обороне и пропускать по четыре-пять мячей», — приводит слова Тимощука ТАСС.

Напомним, что в первых полуфиналах «ПСЖ» победил «Баварию» со счетом 5:4, а «Арсенал» и «Атлетико» сыграли вничью с результатом 1:1.