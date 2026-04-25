В матче 32-го тура чемпионата Испании «Валенсия» в родных стенах победила «Жирону» со счетом 2:1.

Открыли счет в этой игре хозяева усилиями Ларжи Рамазани на 50-й минуте, а на 59-й минуте Умар Садик удвоил преимущество валенсийцев. Гости смогли отквитать только один мяч благодаря голу Хоэля Роки на 63-й минуте.

Результат матча Валенсия Валенсия 2:1 Жирона Жирона 1:0 Ларджи Рамазани 51' 2:0 Садик Умар 60' 2:1 Хоэль Рока 63' Валенсия: Столе Димитриевски, Ренсо Саравия ( Унай Нуньес 72' ), Сесар Таррега, Хосе Луис Гайя, Пепелу, Родригес Гидо, Луис Риоха, Хави Герра ( Филип Угринич 65' ), Ларджи Рамазани ( Андре Алмейда 85' ), Садик Умар ( Уго Дуро 72' ), Лукас Бельтран ( Диего Лопес 65' ) Жирона: Пауло Гассанига, Алекс Морено ( Бриан Хиль 61' ), Дейли Блинд ( Хьюго Ринкон 70' ), Витор Рейс, Арнау Мартинес, Клаудио Эчеверри ( Алехандро Франсес 61' ), Аззедин Унаи ( Кристиан Стуани 69' ), Тома Лемар ( Хоэль Рока 61' ), Виктор Цыганков, Аксель Витсель, Иван Мартин Жёлтые карточки: Ренсо Саравия 38' — Алекс Морено 41', Кристиан Стуани 90+3'

Статистика матча 3 Удары в створ 3 4 Удары мимо 1 37 Владение мячом 63 3 Угловые удары 3 4 Офсайды 3 21 Фолы 8

«Валенсия» с 39 баллами поднялась на одиннадцатое место в турнирной таблице, «Жирона» (38) — четырнадцатая.