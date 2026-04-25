В матче 32-го тура чемпионата Испании «Валенсия» в родных стенах победила «Жирону» со счетом 2:1.
Открыли счет в этой игре хозяева усилиями Ларжи Рамазани на 50-й минуте, а на 59-й минуте Умар Садик удвоил преимущество валенсийцев. Гости смогли отквитать только один мяч благодаря голу Хоэля Роки на 63-й минуте.
Результат матча
ВаленсияВаленсия2:1ЖиронаЖирона
1:0 Ларджи Рамазани 51' 2:0 Садик Умар 60' 2:1 Хоэль Рока 63'
Валенсия: Столе Димитриевски, Ренсо Саравия (Унай Нуньес 72'), Сесар Таррега, Хосе Луис Гайя, Пепелу, Родригес Гидо, Луис Риоха, Хави Герра (Филип Угринич 65'), Ларджи Рамазани (Андре Алмейда 85'), Садик Умар (Уго Дуро 72'), Лукас Бельтран (Диего Лопес 65')
Жирона: Пауло Гассанига, Алекс Морено (Бриан Хиль 61'), Дейли Блинд (Хьюго Ринкон 70'), Витор Рейс, Арнау Мартинес, Клаудио Эчеверри (Алехандро Франсес 61'), Аззедин Унаи (Кристиан Стуани 69'), Тома Лемар (Хоэль Рока 61'), Виктор Цыганков, Аксель Витсель, Иван Мартин
Жёлтые карточки: Ренсо Саравия 38' — Алекс Морено 41', Кристиан Стуани 90+3'
«Валенсия» с 39 баллами поднялась на одиннадцатое место в турнирной таблице, «Жирона» (38) — четырнадцатая.