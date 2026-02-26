Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин высказался по поводу матча 19-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком». Встреча состоится 1 марта.

Юрий Семин globallookpress.com

«Стоит ли ожидать уверенной победы "Спартака" в первом матче при Карседо? Уверенной, думаю, не стоит, но победа "Спартака" напрашивается. Все болельщики ждут. Это просто необходимо для того, чтобы продолжить борьбу в чемпионате и вернуть веру болельщиков в команду, в тренера. Матч против "Сочи" — очень важный для красно-белых», — сказал Семин «СЭ».

Стартовый свисток прозвучит в воскресенье в 16:30 мск. Летом «Спартак» возглавил Хуан Карседо.