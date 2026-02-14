В четвертом раунде Кубка Англии состоялся матч между «Манчестер Сити» и «Солфорд Сити». Команда из Премьер-лиги выиграла со счетом 2:0.

Марк Гэи globallookpress.com

Первый гол был забит на шестой минуте автоголом Алфи Доррингтона, а второй — на 81-й минуте благодаря точному удару Марка Гэи.

Перед этим «Манчестер Сити» уверенно победил «Эксетер Сити» со счетом 10:1, а «Солфорд Сити» одержал победу над «Суиндон Таун» со счетом 3:2.

В прошлом сезоне победителем Кубка Англии стал «Кристал Пэлас», обыгравший в финале «Манчестер Сити» со счетом 1:0.