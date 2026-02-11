Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор подвел итоги матча 26-го тура АПЛ с «Лидсом». Встреча закончилась вничью 2:2.

Лиам Росеньор globallookpress.com

«В матче было два ключевых момента, когда мы не справились и не сохранили хладнокровие. Кейседо — великолепный игрок, для меня он лучший, но он принял плохое решение.

Что касается игры, то мы тоже приняли несколько неверных решений в тот момент, когда нужно было прессинговать, и пропустили пенальти. Признаю, что некоторые аспекты нашей игры во владении мячом, наш прессинг, наша энергия — это именно то, что я хочу видеть, и это делает ещё более горькой пилюлей то, что мы не выиграли матч», — цитирует тренера официальный сайт «Челси».

После 26 матчей АПЛ «Челси» набрал 44 очка. Клуб идет пятым в турнирной таблице.