«Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Тоттенхэм» в рамках 25-го тура АПЛ — 2:0.
Голами в составе победителей отметились Брайан Мбемо (38') и Бруну Фернандеш (81').
«Тоттенхэм» играл в меньшинстве с 29-й минуты после удаления Кристиана Ромеро.
Результат матча
Манчестер ЮнайтедМанчестер2:0ТоттенхэмЛондон
1:0 Брайан Мбемо 38' 2:0 Бруну Фернандеш 81'
Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Диогу Далот, Гарри Магуайр, Лисандро Мартинес, Люк Шоу (Нуссайр Мазрауи 87'), Каземиро (Мануэль Угарте 87'), Кобби Майну (Tyler Fletcher 90'), Бруну Фернандеш, Амад Диалло, Матеус Кунья (Беньямин Шешко 75'), Брайан Мбемо (Джошуа Зиркзее 87')
Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Дестини Удоджи, Микки ван де Вен, Кристиан Ромеро, Ксави Симонс, Папе Сарр, Жоау Палинья (Матис Тель 80'), Конор Галлахер (Рандаль Коло Муани 80'), Арчи Грей, Доминик Соланке (Ив Биссума 80'), Вильсон Одобер (Раду Дрэгушин 32')
Жёлтые карточки: Амад Диалло 45' — Дестини Удоджи 27', Жоау Палинья 70'
Красная карточка: Кристиан Ромеро 29' (Тоттенхэм)
«Манчестер Юнайтед» одержал четвертую победу подряд и занимает 4-е место в АПЛ, набрав 44 балла. «Тоттенхэм» с 29 баллами по-прежнему на 14-й строчке в турнирной таблице.