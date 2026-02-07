«Манчестер Юнайтед» одержал четвертую победу подряд и занимает 4-е место в АПЛ, набрав 44 балла. «Тоттенхэм» с 29 баллами по-прежнему на 14-й строчке в турнирной таблице.

«Тоттенхэм» играл в меньшинстве с 29-й минуты после удаления Кристиана Ромеро .

Голами в составе победителей отметились Брайан Мбемо (38') и Бруну Фернандеш (81').

«Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Тоттенхэм» в рамках 25-го тура АПЛ — 2:0.

