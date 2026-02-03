Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре своей команды во вторых таймах в текущем сезоне.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Реальность такова, что во втором тайме мы теряем игру, демонстрируемую в первом тайме. Возможно, потому что это молодая команда, более молодая, чем 10 лет назад. Может быть, нам нужно смириться с этим. Вероятно, нам следует перестать пытаться делать то, что мы делали в первом тайме. Нам нужно расти», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

«Манчестер Сити» сейчас располагается на втором месте в турнирной таблице АПЛ и отстает только от первого «Арсенала».